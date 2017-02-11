Ortaköy saldırganı Masharipov tutuklandı

1 Ocak 2017 günü yeni yılın ilk saatlerinde Reina adlı eğlence kulübüne saldıran DEAŞ’lı terörist Abdulkadir Masharipov 39 kişiyi katletmişti. Saldırının ardından kayıplara karışan Masharipov 16 Ocak’ta Esenyurt’ta saklandığı bir örgüt evinde polis tarafından yakalandı.

Yakalandığı günden bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulaması devam eden Masharipov’un OHAL kapsamında uzatılan 30 günlük gözaltı süresi önümüzdeki Perşembe günü doluyordu.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Ancak saldırgan bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Masharipov savcının karşısına çıktı. Masharipov ifadesi sonrası 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Nitelikli Şekilde Birden Fazla Kişiyi Öldürme', 'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması' suçları kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan saldırganın kimlik tespiti yapıldı.

POLİSLERE DE YASAK

Saldırgan için adliyede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sorgunun yapılacağı Sulh Ceza Hakimliği'nin olduğu 6. katta koridora güvenlik bariyeri çekildi. Saldırganın mahkeme salonuna alınmasıyla birlikte terör polisi haricinde polisinlerin dahi bariyeri geçmesine izin verilmedi. Başka suçtan şüpheli getiren polisler saldırganın sorgusunun bitmesini bekledi. Ayrıca jandarmalar da güvenlik bariyerinin dışına çıkarıldı.

MAHKEME TUTUKLADI

Savcılılk tarafından mahkemeye sevk edilen Masharipov tutuklandı.