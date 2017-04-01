Ortalığı karıştıran reklama Ülker'den açıklama

Ülker'in resmi twitter adresi üzerinden yayınlanan video reklamına tepki gösteren vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'da bulunan konutuna geldi. Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Ülker'in resmi twitter adresi üzerinden yayınlanan video reklamı sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Konu ile ilgili olarak Yildiz Holding Yönetim Kurulu Başkani Murat Ülker twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada "Yurtdışındayım. Şimdi duydum. Haber verenlere teşekkürler. Kumpası kuranlar hakettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

"FİRMANIN AÇIKLAMASI BENİ TATMİN ETMEDİ"

Sosyal medya üzerinde operasyon yapılmak istendiğini ifade eden AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk," Bahsi geçen firmanın yönetici olan şahıs sosyal medyadan bir açıklama yapmış. Açıklama beni tatmin etmedi. Türkiye çocuk oyuncağı değil. Bu milletin psikolojisi kimsenin çocuk oyuncağı değil. Reklamı yayınla, bu milleti tehdit et, ondan sonra çık özür dile. İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. Doğrunun ortaya çıkacağından şüphem yok. Sosyal medya üzerinden sahte hesaplarla çok ciddi operasyon yapılmak isteniyor. Buna izin vermeyiniz. Çok dikkatli olunuz. Hassasiyetinizi kaybetmeyiniz. Bu milleti 1 Nisan şakasıyla tehdit ederek boyun bükecek bir millet değiliz. Bu ülke bizim, bu vatan bizim, bu devlet bizim, bu cumhuriyet bizim. Bize kimse sömürge muamalesi yapamaz" şeklinde konuştu.

"BU ÖRGÜT MİLLETİN PSİKOLOJİSİNİ YOK ETMEK İSTİYOR"

Algı operasyonları milletin psikolojisinin yok edilmeye çalışıldığını vurgulayan Külünk," İstanbul Emniyet Müdürümüzle görüştüm. Her şeyin sakin olduğunu, sıra dışı bir şeyin olmadığını ifade etti. Ankara'yı da takip ettim. Sıra dışı hiçbir gelişme yok. Şuna dikkat edelim. Bu örgüt bu milletin psikolojisini yok etmek istiyor. Sosyal medya üzerinden algı operasyonlarımızla bu duyarlılığımızı eritmek istiyorlar. Bu ülkenin bir tane başkomutanı vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

ÜLKER RESMİ HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI: HUKUKİ İŞLEM BAŞLATACAĞIZ

Ülker firması da resmi hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “1 Nisan kapsamında hayata geçirdiğimiz (küçük kardeş olmak’ isimli kampanyamız maksatlı olarak farklı noktalara çekilmeye ve içinde olmayan anlamlar yüklenmeye çalışılmaktadır. Kampanyamız 1 Nisan konsepti kapsamında aile bireyleri ve özellikle kardeşler arasındaki tatlı rekabeti konu almaktadır. Sosyal medyada kast edilen hiçbir konuyla ilgisi yoktur, olamaz. Bu masum şaka günü reklamını farklı noktalara çekenlerle ilgili tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı bildiririz.”