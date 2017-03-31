ORTAOKULDA KAN AKTI ! AKILALMAZ KAVGA

Ortaokulda kan aktı ! Akılalmaz kavga

Rize'de 10 gün önce bir öğrencinin sınıf arkadaşını öldürmesinin ardından bir kan donduran haber de İstanbul'dan geldi.

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İstanbul Küçükçekmece Atakent’te bulunan bir ortaokulun bahçesinde okula kaynaşma öğrencisi olarak gelen 7'nci sınıf öğrencisi A.A., 8'inci sınıf öğrencisinden topu istedi, alamayınca ise göğsünden bıçakladı.

13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, kendisinden 1 yaş büyük öğrenciyi yanında taşıdığı bıçakla yaraladı. Küçükçekmece Atakent’te bulunan bir ortaokulun bahçesinde önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, okula kaynaşma öğrencisi olarak gelen 7’nci sınıf öğrencisi A.A., iddiaya göre derste tuvalete gitmek istedi ve öğretmenin “Hayır” cevabı vermesi üzerine yine de sınıftan çıktı.

OKULA BIÇAKLA GİTMİŞ
Daha sonra sınıfa dönmek yerine bahçeye inen A.A., maç yapan öğrencilerin arasındaki Y.S.’den topu istedi. Ancak 8’nci sınıf öğrencisi Y.S., topu vermek istemedi.

Taraflar arasında tartışma çıktı. A.A., cebinden çıkardığı bıçakla Y.S.’yi göğsünden bıçakladı. Onlarca öğrencinin gözü önünde meydana gelen olay sonrası, saldırgan Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun ise iyi olduğu, bıçağın kalbe hasar vermediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bıçağın okula nasıl sokulduğu da araştırılıyor.

Habertürk
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