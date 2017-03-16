Örtülü ödenek rekora koşuyor

Gizli hizmet giderleri şubat ayında yüzde 65 artarak 282 milyon 263 bin liraya yükseldi. Referandum öncesi örtülü harcamalardaki hızlı yükseliş dikkat çekti.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre hemen her seçim öncesinde olduğu gibi bu yıl yapılacak referandum öncesinde de örtülü ödenek harcamalarında tırmanış yaşandı. Örtülü ödenekten, inşaat harcamaları dahil yılın ilk iki ayında 459.2 milyon lira para harcandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın kullanma yetkisinde olan bütçedeki gizli hizmet giderleri şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 72, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 65 oranında artarak 282 milyon 263 bin liraya yükseldi. İlk iki ayda gizli hizmet adı altında yapılan toplam harcama ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62.5 oranında arttı, 446 milyon liraya çıktı. Bu yılın ilk iki ayında örtülü ödenekten ayrıca inşaat ve benzeri yatırım amaçlı 41 milyon 572 lira da sermaye gideri yapıldı. İki ayda örtülü harcama 459 milyon 234 bin liraya ulaştı.

EN YÜKSEK HARCAMA OLDU

Maliye Bakanlığı verilerine göre, örtülü ödenekten 2014 yılının Ocak-Şubat döneminde sermaye giderleri dahil olmak üzere 117.7 milyon lira, 2015 yılında 326.1 milyon lira, geçen yıl da 316 milyon lira harcama yapılmıştı. Şubat aylarında ise 2014'te 29 milyon, 2015'te 214 milyon, 2016 yılında da 171 milyon lira örtülü ödenek kullanılmıştı. Bu yılın hem şubat hem de ocak-şubat dönemindeki harcamalar bugüne kadarki en yüksek

örtülü harcamalarını ifade ediyor.

SAVUNMA HARCAMALARI PATLADI

Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü sınır dışı askeri operasyonların bütçeye maliyetleri yansımaya başladı. İçeride terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların da etkisiyle Türkiye'nin güvenlik ve savunma amaçlı askeri harcamaları yılın ilk iki ayında yüzde 77.3 oranında artarak 129.6 milyon liradan 230 milyon liraya çıktı. Askeri harcamalarda en yüksek artış ise mühimmat alımlarında gözlendi. Geçen yılın ilk iki ayında 9.3 milyon lira olan mühimmat harcaması bu yıl yüzde 426 artarak 49 milyon 130 bin liraya çıktı. Güvenlik ve savunma harcamalarının da 106 milyona çıkması dikkat çekti.

BÜTÇE 6.8 MİLYAR AÇIK VERDİ

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi bu yılın şubat ayında 6 milyar 841 milyon lira açık verdi. Şubat ayında bütçeden yapılan harcamalar 53.7 milyar liraya çıkarken bütçe gelirleri 46.9 milyar lirada kaldı. Yılın ilk 2 aylık döneminde ise 101.1 milyar liralık gidere karşılık 105.7 milyar liralık gelir elde edildi, bütçe dengesi 4.6 milyar lira fazla verdi. Geçen yılın ilk iki ayında ise bütçe daha iyi bir performans göstererek 6.6 milyar lira fazla vermişti. Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre en yüksek artış 10 milyar lirayla cari transfer harcamalarında gerçekleşti. Faiz harcamaları da geçen yıla göre yaklaşık 2 milyar lira yükseldi. Vergi gelirlerinde de 10.4 milyar liralık artış dikkat çekti.