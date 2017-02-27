Oscar Ödül Töreni'nde tarihi skandal

En iyi film Oscarı yanlışlıkla La La Land'e verildi. Daha sonra ise filmin asıl kazanının Moonlight olduğu açıklandı. Yanlışlığın ödül isminin verildiği zarfların karıştığı için olduğu iddia edildi. Ajanslar ödül olan filmin Moonlight olarak düzeltirken, yapılan hata sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ÖDÜLÜ GERİ ALDILAR

La Land Land ekibi ödülü almak için sahneye dahi çıktı. Ancak daha sonra bir karışıklık olduğu belirtilerek, Moonlight ekibi sahneye çağrıldı.

Ödülün sahibini duyurmak için sahneye çıkan deneyimli oyuncular Warren Beatty ve Faye Dunaway, neden yanlış ismi açıkladıklarını şöyle izah etti: "Bize verilen zarfın içindeki kartta, 'Emma Stone - La La Land' yazıyordu."