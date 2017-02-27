Oscar Ödülleri Töreni'nde tarihi skandal

89. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. 13 dalda 14 adaylığı bulunan La La Land 6 ödül alırken, "En İyi Film" ödülünün önce La La Land'e, bir süre sonra ise yanlışlık yapıldığı belirtilerek Moonlight'a verilmesi geceye damgasını vurdu. Ajanslar ödül olan filmin Moonlight olarak düzeltirken, yapılan hata sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"EN İYİ FİLM" ÖDÜLÜ EL DEĞİŞTİRDİ

İlk olarak "En İyi Film" ödülünü La La Land'in kazandığı açıklanırken, film ekibi sahneye çıktı ve teşekkür konuşması yapıldı. Ancak bir süre sonra yanlışlık yapıldığı belirtilerek Moonlight'ın "En İyi Film Ödülü" kazandığı açıklandı. Büyük şok yaşayan La La Land ekibi, Oscar ödülünü sahneye gelen Moonlight ekibine teslime etti.

Ödülün sahibini duyurmak için sahneye çıkan deneyimli oyuncular Warren Beatty ve Faye Dunaway, neden yanlış ismi açıkladıklarını şöyle izah etti: "Bize verilen zarfın içindeki kartta, 'Emma Stone - La La Land' yazıyordu."