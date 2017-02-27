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OSCAR ÖDÜLLERİ'NDE BÜYÜK SÜRPRİZ !

Oscar Ödülleri'nde büyük sürpriz !

89. Oscar Ödül Töreni'nde ''En iyi yardımcı erkek oyuncu'' seçilen Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu. Törene La La Land filmi damgasını vurdu.

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89. Oscar ödülleri sahiplerini buluyor. Dolby Tiyatrosu'nda, ünlü komedyen Jimmy Kimmel'in sunumuyla başladı. En iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu.

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En iyi kadın oyuncu ise Viola Davis seçildi. En iyi yabancı film ödülü, The Salesman filmi ile İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin oldu. Farhadi, Trump'ın Müslüman ülkelere uyguladığı vize yasağından dolayı Oscar törenine katılmadı.
En iyi yönetmen ödülü La La Land filmiyle Damien Chazelle'in oldu. En iyi erkek oyuncu ödülü ise Manchester By The Sea ile Casey Affleck'in oldu.

En iyi film
Moonlight

Diğer adaylar

Arrival
Fences
Hacksaw Ridges
Hidden Figures
Lion
Hell or High Water
Manchester by the Sea
La La Land

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

En iyi kadın oyuncu
Emma Stone (La La Land)

Diğer adaylar

Natalie Portman, Jackie
Meryl Streep, Florence Foster Jenkins
Isabelle Huppert, Elle
Ruth Negga, Loving

En iyi erkek oyuncu
Casey Affleck (Manchester By The Sea)

Diğer adaylar
Andrew Garfield, Hacksaw Ridge
Ryan Gosling, La La Land
Viggo Mortensen, Captain Fantastic
Densel Washington, Fences

En iyi yönetmen
Damien Chazelle (La La Land)

Diğer adaylar
Arrival, Denis Villeneuve
Hacksaw Ridge, Mel Gibson
Manchester By The Sea, Kenneth Lonergan
Moonlight, Barry Jenkins

En iyi orijinal senaryo
Manchester by the Sea

Diğer adaylar
Hell or High Water
La La Land
The Lobster
20th Century Women

En iyi uyarlama senaryo
Moonlight

Diğer adaylar
Arrival
Fences
Hidden Figures
Lion

Mahershala Ali, Moonlight

Diğer adaylar

Jeff Bridges, Hell or Night Water

Lucas Hedges, Manchester By the Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Viola Davis, Fences

Diğer adaylar

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester By The Sea

En İyi Yabancı Film:

The Salesman, İran

Diğer adaylar

Land of Mine, Danimarka

A Man Called Ove, İsveç

Tanna, Avustralya

Tnoi Erdman, Almanya

En İyi Belgesel:

O.J: Made in America

Diğer adaylar

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life Animated

13th

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

Suicide Squad

Diğer adaylar

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

En İyi Kostüm:

Fantastic Beast and Where to Find Them

Diğer adaylar

Allied

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

En İyi Ses Kurgusu:

Arrival

Diğer adaylar

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

En İyi Ses Miksajı:

Hacksaw Ridge

Diğer adaylar

Arrival

La la Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

En İyi Kısa Animasyon Filmi:

Piper

Diğer adaylar

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

En İyi Animasyon Filmi:

Zootopia

Diğer adaylar

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

En İyi Prodüksiyon Tasarımı:

La La Land

Diğer adaylar

Arrival

Fantastic Beast and Where to Find Them

Hail, Caesar!

Passengers

En İyi Görsel Efekt:

The Jungle Book

Diğer adaylar

Deepwater Horizon

Doctor Strange

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

En İyi Film Kurgusu:

Hacksaw Ridge

Diğer adaylar

Arrival

Hell or High Water

La La Land

Moonlight

En İyi Kısa Belgesel:

The White Helmets

Diğer adaylar

Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Watani: My Homeland

En İyi Kısa Film:

Sing

Diğer adaylar

Ennemis Interieurs

La Femme et Le TGV

Silent Nights

Timecode

En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği):

La La Land

Diğer adaylar

Arrival

Lion

Moonlight

Silence

En İyi Film Müziği:

La La Land

Diğer adaylar

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

En İyi Orjinal Şarkı:

City Of Stars, La La Land

Diğer adaylar

Audition (The Fools Who Dream), La La Land

Can’t Stop The Feeling, Trolls

The Empty Chair, Jim: The James Foley Story

How Far I’ll Go, Moana

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