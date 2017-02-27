Oscar Ödülleri'nde büyük sürpriz !

89. Oscar ödülleri sahiplerini buluyor. Dolby Tiyatrosu'nda, ünlü komedyen Jimmy Kimmel'in sunumuyla başladı. En iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu.



İŞTE 2017 OSCAR'IN KAZANAN OYUNCULARI VE FİLMLERİ



En iyi kadın oyuncu ise Viola Davis seçildi. En iyi yabancı film ödülü, The Salesman filmi ile İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin oldu. Farhadi, Trump'ın Müslüman ülkelere uyguladığı vize yasağından dolayı Oscar törenine katılmadı.

En iyi yönetmen ödülü La La Land filmiyle Damien Chazelle'in oldu. En iyi erkek oyuncu ödülü ise Manchester By The Sea ile Casey Affleck'in oldu.

En iyi film

Moonlight

Diğer adaylar

Arrival

Fences

Hacksaw Ridges

Hidden Figures

Lion

Hell or High Water

Manchester by the Sea

La La Land

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

En iyi kadın oyuncu

Emma Stone (La La Land)

Diğer adaylar

Natalie Portman, Jackie

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

En iyi erkek oyuncu

Casey Affleck (Manchester By The Sea)

Diğer adaylar

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Densel Washington, Fences

En iyi yönetmen

Damien Chazelle (La La Land)

Diğer adaylar

Arrival, Denis Villeneuve

Hacksaw Ridge, Mel Gibson

Manchester By The Sea, Kenneth Lonergan

Moonlight, Barry Jenkins

En iyi orijinal senaryo

Manchester by the Sea

Diğer adaylar

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

20th Century Women

En iyi uyarlama senaryo

Moonlight



Diğer adaylar

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Mahershala Ali, Moonlight



Diğer adaylar

Jeff Bridges, Hell or Night Water

Lucas Hedges, Manchester By the Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Viola Davis, Fences



Diğer adaylar

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester By The Sea

En İyi Yabancı Film:

The Salesman, İran



Diğer adaylar

Land of Mine, Danimarka

A Man Called Ove, İsveç

Tanna, Avustralya

Tnoi Erdman, Almanya

En İyi Belgesel:

O.J: Made in America



Diğer adaylar

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life Animated

13th

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

Suicide Squad



Diğer adaylar

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

En İyi Kostüm:

Fantastic Beast and Where to Find Them



Diğer adaylar

Allied

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

En İyi Ses Kurgusu:

Arrival



Diğer adaylar

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

En İyi Ses Miksajı:

Hacksaw Ridge



Diğer adaylar

Arrival

La la Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

En İyi Kısa Animasyon Filmi:

Piper



Diğer adaylar

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

En İyi Animasyon Filmi:

Zootopia



Diğer adaylar

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

En İyi Prodüksiyon Tasarımı:

La La Land



Diğer adaylar

Arrival

Fantastic Beast and Where to Find Them

Hail, Caesar!

Passengers

En İyi Görsel Efekt:

The Jungle Book



Diğer adaylar

Deepwater Horizon

Doctor Strange

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

En İyi Film Kurgusu:

Hacksaw Ridge



Diğer adaylar

Arrival

Hell or High Water

La La Land

Moonlight



En İyi Kısa Belgesel:

The White Helmets



Diğer adaylar

Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Watani: My Homeland

En İyi Kısa Film:

Sing



Diğer adaylar

Ennemis Interieurs

La Femme et Le TGV

Silent Nights

Timecode

En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği):

La La Land



Diğer adaylar

Arrival

Lion

Moonlight

Silence

En İyi Film Müziği:

La La Land



Diğer adaylar

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

En İyi Orjinal Şarkı:

City Of Stars, La La Land



Diğer adaylar

Audition (The Fools Who Dream), La La Land

Can’t Stop The Feeling, Trolls

The Empty Chair, Jim: The James Foley Story

How Far I’ll Go, Moana