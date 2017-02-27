Oscar Ödülleri'nde büyük sürpriz !

89. Oscar ödülleri sahiplerini buluyor. Dolby Tiyatrosu'nda, ünlü komedyen Jimmy Kimmel'in sunumuyla başladı. En iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu.
İŞTE 2017 OSCAR'IN KAZANAN OYUNCULARI VE FİLMLERİ
En iyi kadın oyuncu ise Viola Davis seçildi. En iyi yabancı film ödülü, The Salesman filmi ile İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin oldu. Farhadi, Trump'ın Müslüman ülkelere uyguladığı vize yasağından dolayı Oscar törenine katılmadı.
En iyi yönetmen ödülü La La Land filmiyle Damien Chazelle'in oldu. En iyi erkek oyuncu ödülü ise Manchester By The Sea ile Casey Affleck'in oldu.
En iyi film
Moonlight
Diğer adaylar
Arrival
Fences
Hacksaw Ridges
Hidden Figures
Lion
Hell or High Water
Manchester by the Sea
La La Land
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
En iyi kadın oyuncu
Emma Stone (La La Land)
Diğer adaylar
Natalie Portman, Jackie
Meryl Streep, Florence Foster Jenkins
Isabelle Huppert, Elle
Ruth Negga, Loving
En iyi erkek oyuncu
Casey Affleck (Manchester By The Sea)
Diğer adaylar
Andrew Garfield, Hacksaw Ridge
Ryan Gosling, La La Land
Viggo Mortensen, Captain Fantastic
Densel Washington, Fences
En iyi yönetmen
Damien Chazelle (La La Land)
Diğer adaylar
Arrival, Denis Villeneuve
Hacksaw Ridge, Mel Gibson
Manchester By The Sea, Kenneth Lonergan
Moonlight, Barry Jenkins
En iyi orijinal senaryo
Manchester by the Sea
Diğer adaylar
Hell or High Water
La La Land
The Lobster
20th Century Women
En iyi uyarlama senaryo
Moonlight
Diğer adaylar
Arrival
Fences
Hidden Figures
Lion
Mahershala Ali, Moonlight
Diğer adaylar
Jeff Bridges, Hell or Night Water
Lucas Hedges, Manchester By the Sea
Dev Patel, Lion
Michael Shannon, Nocturnal Animals
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Viola Davis, Fences
Diğer adaylar
Naomie Harris, Moonlight
Nicole Kidman, Lion
Octavia Spencer, Hidden Figures
Michelle Williams, Manchester By The Sea
En İyi Yabancı Film:
The Salesman, İran
Diğer adaylar
Land of Mine, Danimarka
A Man Called Ove, İsveç
Tanna, Avustralya
Tnoi Erdman, Almanya
En İyi Belgesel:
O.J: Made in America
Diğer adaylar
Fire at Sea
I Am Not Your Negro
Life Animated
13th
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:
Suicide Squad
Diğer adaylar
A Man Called Ove
Star Trek Beyond
En İyi Kostüm:
Fantastic Beast and Where to Find Them
Diğer adaylar
Allied
Florence Foster Jenkins
Jackie
La La Land
En İyi Ses Kurgusu:
Arrival
Diğer adaylar
Deepwater Horizon
Hacksaw Ridge
La La Land
Sully
En İyi Ses Miksajı:
Hacksaw Ridge
Diğer adaylar
Arrival
La la Land
Rogue One: A Star Wars Story
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
En İyi Kısa Animasyon Filmi:
Piper
Diğer adaylar
Blind Vaysha
Borrowed Time
Pear Cider and Cigarettes
Pearl
En İyi Animasyon Filmi:
Zootopia
Diğer adaylar
Kubo and the Two Strings
Moana
My Life as a Zucchini
The Red Turtle
En İyi Prodüksiyon Tasarımı:
La La Land
Diğer adaylar
Arrival
Fantastic Beast and Where to Find Them
Hail, Caesar!
Passengers
En İyi Görsel Efekt:
The Jungle Book
Diğer adaylar
Deepwater Horizon
Doctor Strange
Kubo and the Two Strings
Rogue One: A Star Wars Story
En İyi Film Kurgusu:
Hacksaw Ridge
Diğer adaylar
Arrival
Hell or High Water
La La Land
Moonlight
En İyi Kısa Belgesel:
The White Helmets
Diğer adaylar
Extremis
4.1 Miles
Joe's Violin
Watani: My Homeland
En İyi Kısa Film:
Sing
Diğer adaylar
Ennemis Interieurs
La Femme et Le TGV
Silent Nights
Timecode
En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği):
La La Land
Diğer adaylar
Arrival
Lion
Moonlight
Silence
En İyi Film Müziği:
La La Land
Diğer adaylar
Jackie
La La Land
Lion
Moonlight
Passengers
En İyi Orjinal Şarkı:
City Of Stars, La La Land
Diğer adaylar
Audition (The Fools Who Dream), La La Land
Can’t Stop The Feeling, Trolls
The Empty Chair, Jim: The James Foley Story
How Far I’ll Go, Moana