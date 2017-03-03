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OSMAN BAYDEMİR'DEN ALMANYA'YA TEPKİ

Osman Baydemir'den Almanya'ya tepki

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Almanya'nın Bakan Bozdağ'ın konuşmasını engellemesine tepki gösterdi.

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HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın toplantısının iptal edilmesine ilişkin "Siyasetçi dilediği yerde dilediği fikrini ifade edebilmelidir. Ve fikrinden dolayı engellenmemeli, yasaklanmamalı, ötekileştirilmemelidir." dedi

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Osman Baydemir, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da Türk vatandaşlarıyla buluşma toplantısının iptal edilmesine ilişkin "Siyasetçi dilediği yerde dilediği fikrini ifade edebilmelidir. Ve fikrinden dolayı engellenmemeli, yasaklanmamalı, ötekileştirilmemelidir. Şimdi ben sorarım; bizler fikrimizi özgürce ifade edebiliyor muyuz? Özgürce ifade edebilen insanlara ne oluyor? Sayın Adalet Bakanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı, Demirtaş, Kılıçdaroğlu, Bahçeli de dünyanın her yerinde ve bu ülkenin her karış toprağında sevenleriyle, kitlesiyle buluşabilmelidir. Siz kendi ülkenizde bunu kendi insanlarınıza vermezseniz eleştirileriniz havada kalır, kimse sizi ciddiye almaz. Açıklamalarımın empati kurmaya vesile olmasını diliyorum. Ama bunu da siyaset, referandum malzemesi olarak kullanacaklar. Bunu yapmayın. Bunun kimseye faydası olmayacaktır." diye konuştu.

"HAYIR DEMEK BİRLİKTE KAZANMAK DEMEKTİR"

Osman Baydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandumda "hayır" oyu kullanacaklara ilişkin açıklamalarının anımsatılması üzerine "Hayır demek birlikte kazanmak demektir. "Hayır'da buluşmak herkesin kazanması demektir. Çok açık ve net. Sayın cumhurbaşkanının, başbakanın ve muhalefetin aydınlık geleceği, hayrı "hayır'dadır. Ötesinin geri dönüşü yoktur ama hayırda buluşursak yeni bir başlangıç yapmaya toplum fırsat sunmuş olacaktır." dedi.

DHA
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