OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE GEÇİŞ ÜCRETİNDE İNDİRİM

Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücretinde indirim

Bakan Ahmet Arslan, Osman Gazi Köprüsü'nde geçiş ücretlerinde indirim yapıldığını açıkladı.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Osman Gazi Köprüsü'nde geçiş ücretlerinde indirim yapıldığını belirterek, "89 lira olan geçiş ücreti 65,65 liraya düşürüldü" dedi. Arslan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçişlerin 15.95 lira olacağını açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, açıklamalarda bulundu.

Arslan, "Osman Gazi Köprüsü'nde yaklaşık 89 lira olan geçiş ücreti bu gece itibarıyla 65,65 liraya düşürüldü" dedi.


Arslan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücretnin ise 15.95 olduğunu ifade etti.

Arslan, Adil Kullanım Kotası'yla ilgili olarak "Adil Kullanım Kotası'nı 2018'de kaldıracağız" diye konuştu.

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