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OSMANİYE'DE DEPREM

Osmaniye'de deprem

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde gece ve sabah saatlerinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin bugün saat 07.46'da kaydedildiğini, merkez üssünün Vayvaylı Köyü olduğunu bildirdi. Yerin 15 kilometre derinliğindeki deprem hasara yol açmadı.

DHA
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