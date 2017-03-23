Osmaniye'de deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin bugün saat 07.46'da kaydedildiğini, merkez üssünün Vayvaylı Köyü olduğunu bildirdi. Yerin 15 kilometre derinliğindeki deprem hasara yol açmadı.
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