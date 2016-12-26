Osmaniye'de o bölgelere girmek yasak

Osmaniye Valiliğinden bazı bölgelerin 15 günlük süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel terör olaylarının önlenmesi, örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması amacıyla merkez ilçesi sınırlarındaki bölgelerde güvenlik güçlerince 5 Ocak'tan 19 Ocak'a kadar operasyon düzenleneceği bildirildi.

Bu kapsamda vatandaşlara, ilan edilen özel güvenlik bölgelerine girmemeleri uyarısında bulunuldu.

İl sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen operasyonel faaliyetlere kış döneminde de aralıksız olarak devam edileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü mensuplarının ilimizde barınmalarına müsaade edilmeyecektir. Milli güvenliğin, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, hak ve özgürlüklerinin korunması, bölgemizde barınabilecek bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksatları ile kırsal bölgelerimizde icra edilecek operasyonel faaliyetlerden vatandaşlarımızın zarar görmemeleri için özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmeleri yasaklanmıştır. Bu alanlar, vatandaşlarımızın kullandığı yaylaların dışında kalan kırsal bölgelerdir ve yaylalara gidebilecek vatandaşlarımızın kırsal alanlara girmemeleri önem arz etmektedir."

Bu kapsamda özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlar şöyle:

"Tahtın Mezarlığı, Harmancık Tepe, Kösür Dağı, Büyüksorkuntarla mevkisi, Elmacık Tepe, Topbarnaz Tepe, Yağlıpınar Tepe, Mağara Tepe, Göbel Tepe, Havşu Tepe kuzeyi, Havşu Tepe, Gökgedik mevkisi, Kirmen Kayası, Deliktaş Tepe, Aşığın Mağarası, Ardıçlı Tepe, Sarımsaklı Tepe, Kirazlı Tepe, Tekedüşen Tepe, Lüllük Tepe, Avar Tepe, Araplı Tepe, Keremin Kaya, Göl Tepe, Kozluk mevkisi, At Kayası, Kengerlidüz mevkisi, Keklikoluğuyaylası mevkisi ve Tahta Tepe arasında kalan bölge."