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OSMANİYE'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ

Osmaniye'de silahlı saldırı: 2 ölü

Osmaniye'de bir iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.

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Osmaniye'de bir iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesinde oto kaporta atölyesi sahibi S.A. ile iş yerine gelen Mehmet K. ve Sinan K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iş yeri sahibi S.A, tabancayla iki kişiye ateş ederek kaçtı. Saldırıda Mehmet K. olay yerinde hayatını kaybetti, Sinan K. ambulansla kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet K'nın cesedi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, şüpheli S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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