YEREL HABERLER
Tekirdağ Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

OSMANLI ALTINLARI BAKIN NEREDEN ÇIKTI

Osmanlı altınları bakın nereden çıktı

Tekirdağ'da bir araçta çok sayıda Osmanlı altını ele geçirildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir araçta çok sayıda Osmanlı altını ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Keşan'dan Malkara istikametine gelen bir aracı takibe aldı. Ekipler, aracın önünü Malkara girişinde keserek durdurdu. Araçtaki 3 şahıs gözaltına alınırken yapılan aramada II. Abdülhamid dönemine ait olduğu belirlenen çok sayıda Osmanlı altını ele geçirildi. Altınların değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenildi.

Polis merkezine götürülen 3 zanlının dolandırıcılık olayına da karıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
805
Elektrik akımına kapılıp öldüElektrik akımına kapılıp öldü
O kaymakamla ilgili flaş gelişmeO kaymakamla ilgili flaş gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler
Taksicilerden ''indi-bindi'' isyanıTaksicilerden ''indi-bindi'' isyanı
İşte 23 il için hazırlanan destek paketiİşte 23 il için hazırlanan destek paketi
Cenaze töreninde tuhaf olayCenaze töreninde tuhaf olay
Doğum gününde tecavüz davasında beraatDoğum gününde tecavüz davasında beraat
FETÖ soruşturmasında Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliyeFETÖ soruşturmasında Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliye
Aksaray'da TOKİ evlerini kiraya vermişlerAksaray'da TOKİ evlerini kiraya vermişler
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS