ÖSO, DEAŞ VE ESAD GÜÇLERİ BİRBİRLERİYLE ÇATIŞIYOR

ÖSO, DEAŞ ve Esad güçleri birbirleriyle çatışıyor

DEAŞ'ın kalesi El Bab'da çatışmalar şiddetlendi.

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Türkiye tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) , DEAŞ'ın kalesi durumunda bulunan El Bab'daki direnişi kırdıktan sonra şehir içinde ilerlemeye devam ediyor.

Fırat kalkanı komutanlarından biri yaptığı açıklamada, Özgür Suriye Ordusunun, Türk komutanları ile birlikte dün başlattıkları saldırıdan sonra şehrin batı kapılarında ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

ÖSO, El Bab'ın Kuzeydoğusunda DEAŞ'ı iki büyük köyden uzaklaştırdı. Daha önce bu iki köy DEAŞ'tan alınmış ancak DEAŞ intihar saldırılarıyla bu köyleri geri almıştı.

DEAŞ daha önce kaybettiği şehrin doğu tarafındaki mahalleleri geri ve stratejik öneme sahip olan Cebeli Agil'i almak için saldırıya geçti. DEAŞ tarafından yapılan araçlı intihar saldırısı ise herhangi bir hasara yol açmadı.

El Bab'ın güneybatı kısmına iki kilometre uzaklıkta bulunan Özgür Suriye Ordusunun elindeki Abu Elzendin köyüne karşı rejim güçlerinin saldırıya geçtiği bildirildi. ÖSO ile rejim güçlerinin çarpıştığı bildiriliyor.

Diğer taraftan Suriye rejim güçleri İran milisleri ile El Bab'ın güney ve güneydoğusundan Tedef'e doğru ilerlemeye devam ettiği kaydedildi.

İHA
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