ÖSO Esed güçlerinin sınırına dayandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'ın elindeki Tall Rahal ve Kharabishah köyü kontrol altına alındı. Böylelikle ÖSO ve Esed rejim güçleri arasındaki mesafe 1 km'nin altına kadar düşmüş oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 1. aşamanın sonuna yaklaşılıyor. El Bab kuşatmasında DEAŞ terör örgütü elindeki bölgeleri teker teker kaybediyor. Operasyonlar karşısında terör örgütü için çember daralıyor. En son El Bab'ın Kabaşin'le bağlantısı kesilmişti. Bugün de El Bab'ın batısında rejim güçlerinin kontrol noktasına yakın bir bölgede bulunan Tall Rahal ve Kharabishah DEAŞ'ın elinden alındı.

MESAFE 1 KM'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Halep'in doğusunda bulunan Husamiyah, Sirbus ve Dayr Hanta'nın alınmasıyla ÖSO ve rejim güçleri arasında DEAŞ'ın elinde bulunduracağı bir bölge kalmamış olacak. Böylelikle Özgür Suriye Ordusu ve Esed rejimi bölgede ilk kez karşı karşıya gelmiş olacak.

Yeşil bölge ÖSO'nun elinde, kırmızı bölge ise Esed güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.