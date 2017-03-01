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"ÖSO İLE YPG ÇATIŞIYOR"

"ÖSO ile YPG çatışıyor"

Rus resmi haber ajansı, Türkiye'nin desteklediği Fırat Kalkanı güçleri ve PKK'nın Suriye kolu olan YPG arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını duyurdu.

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Rus resmi haber ajansı Sputnik, Türkiye'nin desteklediği Fırat Kalkanı güçleri ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG arasında çatışmaların şiddetlendiğini, Menbiç yakınlarında bazı köylerin ÖSO'nun eline geçtiğini iddia etti. Benzer bir iddiayı Reuters da duyurdu.

İddiaya göre Menbiç’in batısı ve güneybatısındaki köylerde Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile ABD’nin destek verdiği ve omurgasını YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasında çatışma çıktı. Türkiye'nin top atışlarıyla ÖSO'ya destek verdiği iddia edildi.

ÖSO'ya bağlı unsurların YPG'den ele geçirilen köylere girerek çektirdiği fotoğraflar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. DEAŞ'ın kısa süre önce boşalttığı Menbiç batısındaki bu köylere, bir diğer terör örgütü olan YPG'nin yerleştiği belirtiliyordu.

Türkiye geçtiğimiz günlerde El Bab operasyonunun başarıyla tamamlandığını açıklamıştı. DEAŞ'ın elindeki en büyük Suriye kenti olan Rakka'ya Türkiye destekli unsurların mı, yoksa YPG'nin mi yöneleceği konusunda ABD Yönetimi ile temaslar sürüyor.

Türkiye, Rakka'nın DEAŞ'tan kurtarılmasının yanı sıra, ABD'nin verdiği söz doğrultusunda YPG'nin de Menbiç'i tekrar yerel Arap güçlere devredip Fırat'ın doğusuna çekilmesini bekliyor. Bu sözün gerçekleşmemesi halinde Fırat Kalkanı güçlerinin Menbiç'e yöneleceği açıklanmıştı.

Bu arada Suriye rejim güçleri de, El Bab bölgesinde ÖSO ile daha önce anlaşmaya varılan sınıra ulaşıp batıya doğru ilerlemeye başladı. Bu nedenle Fırat Kalkanı güçlerinin, DEAŞ'ın elindeki topraklarla bağlantısının geçtiğimiz günlerde kesildiği bildiriliyor. ÖSO'nun DEAŞ'ın elindeki topraklara girmesi için ya rejimin veya YPG'nin kontrolündeki bölgeden geçmesi gerekiyor.

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