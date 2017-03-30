ÖSO KOMUTANINDAN SERT SÖZLER

ÖSO komutanından sert sözler

Özgür Suriye Ordusu Sultan Murat Tümeni Komutanı İsa, PYD hakkında çok sert sözler söyledi.

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Özgür Suriye Ordusu Sultan Murat Tümeni Komutanı İsa: En büyük düşman PYD ve biz onlara saldıracağız. Çünkü bunlar Suriye'yi bölüp devlet kurmak istiyorlar. Biz de savaşımıza devam edip onların planlarını bozacağız

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Sultan Murat Tümeni  Komutanı Fehim İsa, "Ömüzdeki hedeflere devam edip Suriye'yi özgürleştireceğiz.  En büyük düşman PYD ve biz onlara saldıracağız. Çünkü bunlar Suriye'yi bölüp devlet kurmak istiyorlar. Biz de savaşımıza devam edip onların  planlarını  bozacağız." dedi. 
 
İsa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatıyla  hedeflenen bölgelerin özgürleştiğini söyledi.
 
ÖSO olarak mücadelelerine devam edeceklerini ifade den İsa, şöyle  konuştu:
 
"Önümüzdeki hedeflere devam edip Suriye'yi özgürleştireceğiz. En büyük  düşman PYD ve biz onlara saldıracağız. Çünkü bunlar Suriye'yi bölüp devlet kurmak  istiyorlar. Biz de savaşımıza devam edip onların  planlarını bozacağız. Amerika  ve Rusya açık bir şekilde PYD'ye destek veriyor. İki gün önceki açıklamalarına  göre Rusya ile beraber İdlib'e saldırmayı düşünüyorlar. Amerika koalisyonuyla  beraber operasyonları devam ediyor. Biz gerekirse PYD'ye ve El Kaide'ye de  saldıracağız. Operasyonlara  devam edeceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim  için çok önemli. Buna engel olan herkes bizi karşısında bulacak."
 
El Bab ilçesinde kalkınmanın başladığını da dile getiren İsa, "Şu anda  Türk devletinin desteğiyle enkazlar kaldırılıyor. Hastane çalışmaya başladı.  Türkiye, hayatın normal bir şekilde devam etmesi için büyük destek veriyor." diye  konuştu.

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