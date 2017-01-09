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ÖSO ONUN PEŞİNDE ! EV EV ARANIYOR

ÖSO onun peşinde ! Ev ev aranıyor

DEAŞ'ın sözde emiri Muhammed Ali İsmail'in Azez'de saklandığı iddia edildi.

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Muhaliflerin kontrolündeki Azez'de saklandığı iddia edilen sözde DEAŞ emiri Muhammed Ali İsmail ev ev aranıyor.

Suriye’de muhaliflerin denetimindeki bölgelerde yapılacak eylemleri organize eden sözde DEAŞ emiri Muhammed Ali İsmail’in muhaliflerin kontrolündeki Azez’de saklandığı öne sürüldü. Deşifre olmamak için sivil kıyafetle saklandığı, sahte kimlik kullandığı belirtilen İsmail’in Azez’de 3 gün önce bombalı araçlı saldırının olduğu adliye bölgesinde görüldüğü bildirildi.ÖSO güçlerinin operasyonlar düzenlediği ve ev ev İsmail’i yakalamak için çalışma yaptıkları öğrenildi. İsmail’in saldırı düzenlemek için muhalif bölgesine sızdığı belirtiliyor. Muhalifler, üzerinde bomba ve intihar yeleği bulunduğu ihtimali üzerinde durulan İsmail’in sınırdan Türkiye tarafına kaçmaması için de önlemler aldı.

Habertürk
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