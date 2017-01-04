ÖSYM BAŞKANI LYS DETAYLARINI ANLATTI

ÖSYM Başkanı LYS detaylarını anlattı

ÖSYM Başkanı Lisans Yerleştirme Sınavı'nda kısa cevaplı sorularla ilgili açıklama yaptı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) dün 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) kısa cevaplı soruların yer alacağını açıklamıştı. Uygulamanın ayrıntılarını ÖSYMBaşkanı Prof. Dr. Ömer Demir anlattı.

LYS'de bu yıl ilk kez uygulanacak kısa cevaplı sorularla ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, "Bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz. Adaylarımız, doğru cevabı ilgili kutucuğa yazıp kodlayacak. Birçok adayda, ‘el yazımdan dolayı bir kayıp olursa' diye bir kaygı var. Bu kaygıları gidermek için kodlama yapmalarını isteyeceğiz. Zaten tek kelimelik ya da matematikte en fazla 3 basamaklı bir rakamı yazıp kodlamalarını isteyeceğiz. Okuma hataları olmaması için adayın aynı anda yazdığını kodlaması gerekecek" diye konuştu.

AA
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