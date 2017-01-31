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ÖSYM: YGS İÇİN ÇİPLİ KİMLİK ŞARTI BULUNMUYOR

ÖSYM: YGS için çipli kimlik şartı bulunmuyor

ÖSYM'den YGS'ye başvuran adayların, "çipli kimlik kartı" ile girmesinin zorunlu olmadığı uyarısında bulunuldu.

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Üniversite adaylarının 12 Mart 2017'de yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) "çipli kimlik kartı" ile girme zorunluluğu bulunmuyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olan kimlik kartlarının yenilenmesi başvurularında, yeni kimlik kartı düzenleninceye kadar 15 gün geçerli "geçici kimlik belgesi" düzenleneceği düşünülerek, kimlik değişikliği talebi olan adayların yeni kimlik kartı edinme işlemlerini sınav günlerine bırakmamaları gerekiyor.

Adaylar, mevcut nüfus cüzdanları, geçerlilik süresi dolmamış pasaportları veya yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar düzenlenen 15 gün süreli "geçici kimlik belgesi" ile de sınava girebilecek.

AA
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