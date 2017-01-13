ÖSYM'nin son 15 yıldaki tüm sınavları mercek altında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nce sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmaları kapsamında, ÖSYM'nin geçen 15 yıldaki sınavsorularının bulunduğu bilgisayarların imajlarını ve bu bilgisayarların log kayıtlarını incelemek üzere Bakanlar Kurulu'ndan izin aldığı belirtildi.
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