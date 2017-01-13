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ÖSYM'NİN SON 15 YILDAKİ TÜM SINAVLARI MERCEK ALTINDA

ÖSYM'nin son 15 yıldaki tüm sınavları mercek altında

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ÖSYM'nin sdon 15 yılda yaptığı tüm sınavlar incelenecek.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nce sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmaları kapsamında, ÖSYM'nin geçen 15 yıldaki sınavsorularının bulunduğu bilgisayarların imajlarını ve bu bilgisayarların log kayıtlarını incelemek üzere Bakanlar Kurulu'ndan izin aldığı belirtildi.

DHA
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