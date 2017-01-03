OTEL ODASINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

Otel odasında kadın cesedi bulundu

Balıkesir'de bir otel odasında kadın cesedi bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Turan Y. (50) ile Neriman Y. (48), çifti gece geç saatlerde il merkezindeki bir otele yerleşti.

Sabah, telefonla aramalarına ve kapıyı çalmalarına rağmen çiftten haber alamayan otel çalışanları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ve kapıyı açtırarak içeriye giren polis ekipleri, Neriman Y'nin cesedini buldu.

Neriman Y'nin, vücudunda darp izleri tespit eden, yüzünün ise yastıkla kapatıldığını belirleyen ekipler, odaya yerleştikten 2 saat sonra otelden ayrıldığı ortaya çıkan şüpheli Turan Y'nin bulunması için çalışma başlattı.

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