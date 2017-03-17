Otizmli öğrenciye dayaklı eğitime ceza

Konya'daki özel bir rehabilitasyon merkezinde görev yapan okul öncesi öğretmeni 29 yaşındaki F.K. hakkında, otizmli 6 yaşındaki Ö.S.'ye eğitim sırasında 30 santimetre uzunluğundaki sopayla vurup, ayağına tekme attığı iddiasıyla dava açıldı. F.K.'ye "basit yaralama" suçundan 200 gün hapis cezası verildi, bu ceza 4 bin lira adli para cezasına çevrildi. F.K.'nin Ö.S.'ye uyguladığı şiddet ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, geçen yıl Kasım ayında özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Öğretmen F.K., bir sınıfta otizmli Ö.S.'ye eğitim verdiği sırada iddiaya göre, ucunda mor bir boncuk bulunan 30 santimetre uzunluğundaki sopayla el ve ayaklarına sürekli vurup, ayağına tekme attı. Oğullarına yapılan şiddeti güvenlik kamera kayıtları sayesinde öğrenen aile, Cumhuriyet Savcılığı'na öğretmen F.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ardından F.K. hakkında Konya 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde "kasten basit yaralama" suçundan dava açıldı.

'UYARI AMAÇLI KÜÇÜK DOKUNUŞLAR YAPTIM'

4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan F.K., mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyip, "Mağdur Ö.S., otizmli öğrencidir, mağdurun rahatsızlığı nedeniyle sözlü uyarıya cevap veremediğinden uyarı amaçlı elimdeki küçük sopa ile ve ayağımla mağdura küçük dokunuşlar yaptım. Darbe kastıyla hareket etmedim" dedi.

SOPA SİLAH SAYILDI

Güvenlik kamera kayıtlarını ve sopayı inceleyen mahkeme heyeti, suçun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı yapıldığını belirtti. Ayrıca olayda kullanılan sopanın, saldırı ve savunmaya elverişli olduğunu ve silah sayıldığını, F.K.'nin Ö.S.'ye yönelik uyarıcı değil, şiddete yönelik kasıtlı olarak yapıldığını belirten heyet, önce 240 gün adli para cezası verdi. Heyet, F.K. hakkında iyi hal indirimi uygulayıp, cezayı 200 gün adli para cezası olmak üzere 4 bin lira adli para cezasına indirip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.