OTOBANI İŞTE BÖYLE BİRBİRİNE KATTI

Otobanı işte böyle birbirine kattı

Gaziosmanpaşa'da makas atarak ilerleyen bir trafik magandası hem kendisinin hem de yolda seyir halinde gidenlerin hayatını tehlikeye soktu.

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Yine bir trafik magandası hem kendi hayatını ham de yolda seyir halinde giden diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu. Gaziosmanpaşa'da TEM Bağlantı yolunda bir trafik magandası yoğun trafiğe aldırış etmeden araçlara makas atarak ilerledi ve tehlikeli şovlar yaptı. O anlar ise saniye saniye bir başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde bir trafik magandasının yoğun trafikte makas atarak ilerlediği görülüyor. Trafikte tehlikeli şovlar yapan maganda diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye atıyor. 

İHA
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