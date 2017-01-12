Otobüs kullanırken at yarışı oynadı

Adana'da bir halk otobüsünde kaydedilen bu görüntülere 'pes' demek bile yetersiz. İçindeki onlarca yolcunun canını hiçe sayan sorumsuz şoför direksiyon başında at yarışı oynuyor.

Daha önce direksiyon başında telefonla konuşan mesaj yazan hatta kitap okuyan şförler haberlere konu olmuştu. Hiç bir şeyden ders almayan sorumsuzlar benzer insan hayatını hiçe sayıp benzer davranışları sergilemeye devam ediyor. Ancak Adana'dan gelen son görüntü bugüne kadar gördüklerimizi geride bıraktı Seyir halindeki bir halk otobüsünün direksiyonunda yarışı oynayan o sorumsuzu bir yolcu cep telefonu kamerası ile kaydetti