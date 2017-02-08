SON DAKİKAERDOĞAN: GERİ ADIM ATAN KARŞISINDA BENİ BULUR - CANLI
YEREL HABERLER
Kahramanmaraş Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN ''SEKS'' İSYANI

Otobüs şoförünün ''seks'' isyanı

Kahramanmaraş'ta halk otobüsü şoförlerinin toplantısına ''Genç şoförlerin hiç mi seks hayatı olmayacak ?'' tepksi damga vurdu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kahramanmaraş'ta sorunlarını dile getirmek için toplanan halk otobüsü sahiplerinden 55 yaşındaki Mehmet Nane, genç ve yeni evli şoförlere sürekli nöbet yazılmasına tepki gösterdi. Nani, "Şimdi bu çocukların, gençlerin hiç mi seks hayatı olmayacak?" dedi.

Kent merkezinde 340 araçla yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü sahipleri ve şoförleri, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde toplandı. Toplantıya; Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Yusuf Deliktaş, Minibüsçüler Odası Başkanı İsmet Kılıç, Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Ak ve araç sahipleri ile şoförler katıldı.

Araç sahibi ve şoförlerin sorunlarının konuşulduğu toplantıda söz alan araç sahiplerinden Mehmet Nane, şoförlere izinli olduklarında nöbet yazılmasına tepki gösterdi. Nane, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu'ya "Şoför o gün hiç bir program yapamıyor. Nöbetçi olan çocuk sabah kalkıyor, "Nereye gidiyorsun bugün istirahatlisin?" "Nöbete." "Ne nöbeti?', "Araba arıza yaparsa." Arabaların hepsi yeni. 10 tane araba çalışıyorsa, arıza durumunda diğeri 2 dakika mesafe kısaltarak diğer arıza yapan aracın yerini doldurur. Şimdi bu çocukların, gençlerin hiç mi seks hayatı olmayacak? Yeni evli gençlerimiz var burada" diyerek nöbet çizelgelerine tepki gösterdi.

Tepki üzerine salonda bulunanlar Mehmet Nane'yi alkışlayarak destek verirken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu ise sorunla ilgili çalışma yapıp çözüm bulacaklarını ifade etti.

DHA
1022
Alaattin Çakıcı'dan Ahmet Türk mektubuAlaattin Çakıcı'dan Ahmet Türk mektubu
“Erdoğan’ı tercih edenler Perinçek’i de tercih etmiş olurlar”“Erdoğan’ı tercih edenler Perinçek’i de tercih etmiş olurlar”
Caner kimle evlenmek istediğini açıkladıCaner kimle evlenmek istediğini açıkladı
Özal'dan Erdoğan'a yıllar önce müthiş teklifÖzal'dan Erdoğan'a yıllar önce müthiş teklif
Poşet dolusu para buldu !Poşet dolusu para buldu !
Ayhan Çarkın tahliye edildiAyhan Çarkın tahliye edildi
HDP milletvekili Dilek Öcalan serbest bırakıldıHDP milletvekili Dilek Öcalan serbest bırakıldı
Diyanet'ten o videoya açıklama geldi !Diyanet'ten o videoya açıklama geldi !
FETÖ ablasından aşk itirafıFETÖ ablasından aşk itirafı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS