OTOBÜS TERMİNALİNİN ÇATISI UÇTU

Otobüs terminalinin çatısı uçtu

Balıkesir'de hızı 100 kilometreyi bulan fırtına şehirlerarası otobüs terminalinin çatısını uçurdu.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde saatteki hızı yaklaşık  100 kilometreyi bulan fırtına, şehirlerarası otobüs terminalinin çatısını uçurdu.

Alınan bilgiye göre, Edremit’te geceden beri etkili olan şiddetli  rüzgarın saatteki hızı Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün internet sitesindeki  verilere göre yer yer 100 kilometreye kadar ulaştı. İlçe merkezinde etkili olan  kuvvetli fırtına nedeniyle Edremit terminalinin çatısı yerinden sökülerek uçtu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Edremit Şehirlerarası Otobüs  Terminali'nde bulunan kırsal mahallelerin otobüs ve midibüslerinin park ettiği  alanın üzerinde bulunan yaklaşık 120 metrekare büyüklüğündeki çatının uçması  sonucunda terminal bahçesinin dışında bulunan ağaçlar zarar gördü.

Bazı midibüslere de zarar veren saç çatı, Balıkesir İtfaiyesi ekipleri  ve vinçlerin yardımı ile düştüğü yerden kaldırıldı.

Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

İlçede etkili olan fırtına nedeniyle bazı sinyalizasyon lambalarının  direkleri de devrildi.

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