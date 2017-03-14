Otobüs yolculukları bu taktiklerle keyifli geçebilir

40'tan fazla insanı beraber saatlerce oturacakları bir kutuya koyalım. Bacaklarını uzatmalarına izin vermeyerek kan dolaşımı şoku yaşatalım, arada bir soru sorarken ufaktan çekinecekleri kravatlı beyefendi muavin de olsun. Birkaç saatte bir 30 dakikacık; çay, tost ve sindirim sistemi kontrolü izni olsun. Ve tüm bunların sonunda varış noktasında gülen yüzler bekleyelim. Olmaz, insanoğlu bu kadar kolay mutlu olmaz. O vakit bu yolculuğu az da olsa keyifli hale getirebilecek 7 yolu sizlere takdim edelim, edelim ki oturmaktan kaskatı kesilmiş kaba etleri bir nebze rahatlatabilelim.

1- CAM KENARI DEĞİL, KORİDOR TARAFINDA OTURUN

Otobüs yolculuğunda koltuk seçimi, kalabalık düğünlerde sahneye en uzak masada yer bulmak kadar isabetli bir karardır. Çünkü muavinin o daracık koridorda dolanmadığı uzun saatlerde bacaklarını o yana doğru uzatıp kendinize fazladan çok değerli metrekareler kazanabilirsiniz. Bacaklardaki kan dolaşımı artar, beldeki iç burulma azalır ve boyundaki gerginlik 'Dünya varmış' diye diye kıtırdayarak açılır. Daha ne olsun!

2- MUAVİNE İSTEKLERİNİZİ TEK TEK DEĞİL, TOPLUCA SÖYLEYİN

Otobüsün iki kilit adamı vardır. Şoför zaten neredeyse kutsal bir kimliğe bürünür ama asıl size geceyi gündüzü muavin yaşatır. Mesleğin fiziki koşulları gereği iki adım genişliğinde koltuk aralarına sıkışmış bir yaşamdır onların ki ve bu değerli anları basit bir su için defalarca harcatmak takdir edersiniz can sıkıcıdır. Bizce şöyle yapın, elinizi kaldırın ve ‘4 su alabilir miyim?’ diyin. Sonra molada yeni sular için kendinize yer açarsınız.

3- EL ÇANTANIZI BACAK ALTINA KOYMAYIN

Biliyoruz artık kimseye güvenemiyoruz ondan dolayı yukarıdaki raflara içinde fanilamız bile olsa çantamızı koymak gelmiyor gönlümüzden. Ne yapıyoruz, alıyoruz ayağımızın altına çantayı. Tabii ki zamanla o narin çanta kenarları iflah olmaz demir çubuklar gibi batmaya başlıyor. Normal boyutunun 2 katı kadar yayılıyor, dürttükçe büyüyor. Bir türlü toparlanmıyor. Bu kadar güvensizliğe değdi mi?

4- HEMEN UYKUYA DALMAYIN

Basit bir hesapla bu kadar insanın olduğu bir kutu zamanla karbondioksit dolacak. En son teknoloji klima sistemi bile sizi belli saatler ferah tutacak ve bir süre sonra herkes tek ses, tek nefes olacak. İşte bu hava boşluğunu bekleyip, iyice yorulan gözlerinizi yumun. Karışık oranlardaki hava sizi okul dönemi pazar gecesi uykularındaki gibi rahatsız ama anlamlı rüyalara sürükleyecek.

[Otobüs yolculuklarını keyifli hale getirmenin 7 yolu]

5- İKRAMLARI GERİ ÇEVİRMEYİN

Ne kadar ucuz görünse de o kek sizin kan şekerinizi dengeleyecek ve sizi daha tahammüllü bir hale getirecek. Yanına da açık bir çay eklediniz mi muavin ne kadar tatlı görünüyor değil mi?

6- MOLALARDA OTOBÜS İÇİNDE DURMAYIN

Oksijendir bu yolculukta sizi ayakta tutacak olan. Camı açılmayan teknoloji harikası bu otobüslerde kollektif bir solunum işine dönen saatlerin kurtarıcısı, az önce yanınızdan geçerken kalçasıyla hafiften sizi dürten muavinin "mola" anonsu olacak. Kaçırmayın çayları!

7- SONLARA DOĞRU HEYECANDAN GERİLEN SİNİR SELİNE KAPILMAYIN

Bunca saattir iyi kötü gelmişsiniz, artık az bir süre sonra bavulunuzu alıp evinizin yolunu tutacaksınız. Muavin, şoför ve asabi yolcu arasındaki dar alan paslaşmalarına ortak olmayın, kafanızı çevirin, camdan akan buhar damlacıklarına odaklanın. Yolculuğun son sosyal medya postunu düşünün, dudakları bükün ve "Şu an muavin yolcuyu dövüyo, inanamıyorummm şu an." yazın. Yorumları bekleyin.