OTOGAZA 14 KR ZAM GELİYOR

Otogaza 14 kr zam geliyor

Geçtiğimiz yılın son günlerinde benzin ve motorine gelen zam sonrası yeni yılın ilk günlerinde bu defa otogaza zam geliyor.

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Geçtiğimiz yılın son günlerinde benzin ve motorine gelen zam sonrası yeni yılın ilk günlerinde bu defa otogaza zam geliyor...

Otogazda yarından geçerli olmak üzere 14 kuruş fiyat artışı bekleniyor. 

Benzin ve motorinin ardından otogaza da zam geliyor.

14 KURUŞ ARTIŞ BEKLENİYOR

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogazda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruş fiyat artışı beklendiğini duyurdu. 

Bu zamla İstanbul'da otogaz fiyatı 2.84 TL'den 2.98 TL'ye yükselecek. Ankara'da ise zam sonrası fiyat 3.05 TL olacak.

Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. 

22 ARALIK'TA BENZİNE 1 OCAK'TA DA MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ

Benzin 22 Aralık'ta 10 kuruş, motorin de 1 Ocak'ta 12 kuruş zamlanmıştı.

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