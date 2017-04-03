Otogaza 20 kuruş indirim geliyor !

Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için otogazın pompa satış fiyatında 4 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim bekleniyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasının twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, benzin ve motorinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir.
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