OTOGAZA 20 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR !

Otogaza 20 kuruş indirim geliyor !

Otogaz fiyatında 20 kuruş indirim bekleniyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için otogazın pompa satış fiyatında 4 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim bekleniyor.
 
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasının twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, benzin ve motorinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir.
 

509
-
Her şey o FETÖ'cünün rektör olmasıyla başlamışHer şey o FETÖ'cünün rektör olmasıyla başlamış
200 Taliban üyesi teslim oldu200 Taliban üyesi teslim oldu
''Bizim gibi birçok kişi Türkiye'ye gelmeye çalışıyor''''Bizim gibi birçok kişi Türkiye'ye gelmeye çalışıyor''
Her şey saniyeler sonra olduHer şey saniyeler sonra oldu
Yasak aşk cinayetle bitti !Yasak aşk cinayetle bitti !
İşte Türkiye'nin en zengin 100 iş adamıİşte Türkiye'nin en zengin 100 iş adamı
Bakan Eroğlu: ''Orman Kanunu uygulayacağız''Bakan Eroğlu: ''Orman Kanunu uygulayacağız''
Cumhurbaşkanı: ''Evet diyen ne kadar saygınsa...''Cumhurbaşkanı: ''Evet diyen ne kadar saygınsa...''
Halit Akçatepe'nin son fotoğraflarıHalit Akçatepe'nin son fotoğrafları
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS