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OTOGAZA İNDİRİM GELİYOR

Otogaza indirim geliyor

Otogazın litre fiyatına gece yarısından itibaren 4 kuruş indirim bekleniyor.

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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, otogazda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litrede 4 kuruş indirim beklendiğini duyurdu.

Benzin ve motorin fiyatlarında ise 13 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında bir değişiklik beklenmediği belirtildi.

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