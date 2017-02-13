Otogaza indirim geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, otogazda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litrede 4 kuruş indirim beklendiğini duyurdu.
Benzin ve motorin fiyatlarında ise 13 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında bir değişiklik beklenmediği belirtildi.
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