Otogaza zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre; otogazın litre fiyatına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam geleceğini bildirdi. Yapılacak olan zamla, otogazın litre fiyatı ortalama 3,07 liradan 3,13 liraya çıkacak.
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