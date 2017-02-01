SON DAKİKABAŞBAKAN YILDIRIM SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ÖDÜL TÖRENİNDE KONUŞUYOR

OTOGAZA ZAM GELİYOR

Otogaza zam geliyor

Otogaza geceyarısından itibaren 16 kuruş zam geleceği açıklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre; otogazın litre fiyatına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam geleceğini bildirdi. Yapılacak olan zamla, otogazın litre fiyatı ortalama 3,07 liradan 3,13 liraya çıkacak. 

İHA
481
Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...
İki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansürİki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansür
2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"
15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi
Sayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadıSayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadı
Gelin altınları alıp kaçtı !Gelin altınları alıp kaçtı !
İş adamının oğlu ölü bulunduİş adamının oğlu ölü bulundu
ABD'den zırhlı araç açıklamasıABD'den zırhlı araç açıklaması
Lüks villa kenevir tarlası çıktıLüks villa kenevir tarlası çıktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS