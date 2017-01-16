OTOMATİK ZİNCİR SİSTEMİ GELİŞTİRDİ

Otomatik zincir sistemi geliştirdi

Konyalı girişimci otomatik zincir sistemi geliştirip patentini aldı.

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Konyalı genç girişimci,  yoğun kar ve buzun neden olduğu kazalara karşı tır, kamyon, minibüs ve  otobüslerde kullanılabilen otomatik zincir sistemi geliştirdi. Araç içine monte  edilen ve sürücünün tuşla devreye aldığı sistemde teker önüne inen zincir,  dairesel hareketle lastiğin zeminle temasını engelliyor.

Konyalı genç girişimci  Abdurrahman Duysak, karlı ve buzlu yollarda tır, kamyon, minibüs ve otobüslerde  kullanılabilen otomatik zincir sistemi tasarladı. Ürünün prototipini iki yıl önce  tamamlayan girişimci, patentini aldığı sistemin seri üretimine başladı.

Duysak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında karlı ve buzlu  yollarda meydana gelen trafik kazalarını engelleyecek bir ürün arayışına  girdiğini söyledi.

Öğrencilik yıllarından itibaren teknik, mekanik ve teknolojik  gelişmelere merak duyduğunu anlatan 28 yaşındaki Duysak, bir Avrupa ülkesinde  büyük tonajlı araçların buzlu yollarda güvenle ilerlemesini sağlayan zincir  sistemini gördüğünü ifade etti.

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Duysak, bu sistemi daha pratik ve etkili hale getirmek için  çalışmalarını hızlandırdığını belirterek, iki yıl önce ürünün prototipini imal  ettiğini ve patentini alarak merkez karatay ilçesindeki sanayi sitesinde seri  üretime başladığını dile getirdi.

"İHRACATLA İLGİLİ HEDEFİMİZ DE VAR"

Ürünün yurt dışı pazarlarına da girebileceğini anlatan Duysak, şöyle  devam etti:

"Gayet sağlıklı çalışan bir ürün. İhracatının da çok hızlı olacağını  düşünüyoruz. İnternet üzerinden mesajlar alıyoruz. Sürekli arayanlar oluyor.  Sistemin nasıl çalıştığını merak ediyorlar. Şu ana kadar ciddi, olumlu tepkiler  aldık. Sistemin bir araca montajı 4 bin liraya yapılabiliyor. İhracatla ilgili  hedefimiz de var. Bunun için önceliğimiz Rusya'dır çünkü yılın yaklaşık 9 ayının  kar yağışlı geçtiği bir ülke iyi bir pazar. İnsanlar böyle bir ürünün Türkiye'de  üretildiğini bilmiyordu. Fiyatı da uygun olunca ilgi daha da arttı."

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Duysak, yılda bin adet otomatik zincir üretimi  gerçekleştirebildiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sistemin en güzel özelliği, araçtan inmeden tek bir tuşla aktif  hale gelebilmesi. Karlı, buzlu yollarda aracınız kaydığında tek bir tuşla  kurtarabiliyorsunuz. Bu da hem can güvenliği hem de taşınan yükün daha iyi bir  şekilde sevkıyatını sağlıyor. Aracın üzerinde sürekli montajlı halde bulunuyor.  Sürücüler, havanın sıfırın altında 15-20 derece olduğunda bile araçtan inip  zincir takma durumunda kalıyordu. Bu da zaman kaybı ve güvenlik açısından sıkıntı  oluşturabiliyordu ama kış şartlarında bu cihazla araçtan inmeden daha rahat bir  şekilde yolculuk yapılabiliyor."

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AA
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