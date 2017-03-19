Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Seydişehir- Beyşehir karayolu Saddetler Mahallesi'nde meydana geldi. Nevzat Tekin yönetimindeki 14 KJ 402 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp, devrildi. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücü Nevzat Tekin ve yanında bulunan Ahmet İlgi yaralandı, Savaş Tekin ve Fahri Coşkun öldü. Araç içinde sıkışan yaralı Nevzat Tekin ve Ahmet İlgi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tedavilerinin ardından Konya'ya sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, yapılan test sonucundan sürücü Nevzat Tekin'in, 1.14, Ahmet İlgi'nin de 1.09 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Ölen Savaş Tekin ve Fahri Coşkun'un cesetleri de Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.