OTOMOBİL BAGAJINDA ÖLÜ DOMUZ BULUNDU

Otomobil bagajında ölü domuz bulundu

Burdur'da bir otomobilin bagajında iki yaban domuzu ölüsü bulundu.

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Burdur'da bir otomobilin bagajında öldürülmüş iki yaban domuzu bulundu.

Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi'nde dün park halindeki bir Otomobilin bagajında öldürülmüş iki yaban domuzu görenler polise haber verdi. Olay yerine polis, zabıta ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.

Yapılan incelemenin ardından otomobilin sahibine ulaşıldı. Olay yerine gelen otomobil sahibi domuzları başkasının vurduğunu, kendisinin de beslediği köpeklere yedirmek amacıyla getirdiğini söyledi.

Domuzlar, Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir çöplüğüne götürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün olayı araştırdığı belirtildi.

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