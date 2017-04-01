Otomobil birden bire alev aldı

Bitez Mahallesi’nde park halindeki bir otomobil aniden alev aldı. İtfayenin müdahalesinin ardından söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Menengeç Sokak üzerindeki evinin önüne otomobilini park eden Berrin Karaağaçlıoğlu evine geçti. Yaklaşık 15 dakika sonra korna sesi duyan Karaağaçlıoğlu otomobilinin alev aldığını gördü. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla otomobilinin içindeki yangın tüpünü alarak alevlere müdahale eden ev sakinleri yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bodrum Grup Amirliğine bağlı bir hızlı müdahale aracı ve bir arazözle yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izleyen Berrin Karaağaçlıoğlu, “Otomobili park ettim ve evime girdim. 15 dakika sonra korna sesleri duyduğumda dışarı baktım ve otomobilimin yandığını gördüm” dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma yaptı.