SON DAKİKAERDOĞAN: NE YAZIK Kİ SAADET'İN BAŞINDAKİ... - CANLI YAYIN
YEREL HABERLER
Sakarya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

OTOMOBİL İLE ÖĞRENCİ SERVİSİYLE ÇARPIŞTI: 16 YARALI

Otomobil ile öğrenci servisiyle çarpıştı: 16 yaralı

Sakarya'da otomobil ile servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde kavşakta otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 14'ü öğrenci 16 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Kaynarca ile Karasu ilçeleri arasındaki yolun Kulaklı kavşağı mevkisinde meydana geldi. Resul Pestil yönetimindeki 54 KF 017 plakalı otomobil ile Ümit Yılmaz yönetimindeki 34 DE 8165 öğrenci servisi minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü ile 14 öğrenci hafif yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Otomobil ile öğrenci servisiyle çarpıştı: 16 yaralı

DHA
413
-
Her şey o FETÖ'cünün rektör olmasıyla başlamışHer şey o FETÖ'cünün rektör olmasıyla başlamış
''Bizim gibi birçok kişi Türkiye'ye gelmeye çalışıyor''''Bizim gibi birçok kişi Türkiye'ye gelmeye çalışıyor''
Yasak aşk cinayetle bitti !Yasak aşk cinayetle bitti !
Her şey saniyeler sonra olduHer şey saniyeler sonra oldu
Bakan Eroğlu: ''Orman Kanunu uygulayacağız''Bakan Eroğlu: ''Orman Kanunu uygulayacağız''
David Ospina Fenerbahçe'ye geliyor !David Ospina Fenerbahçe'ye geliyor !
Pompalı tüfekli şehir eşkıyaları terör estirdiPompalı tüfekli şehir eşkıyaları terör estirdi
O hakimlerle kripto FETÖ'cü mü ?O hakimlerle kripto FETÖ'cü mü ?
Adnan Oktar referandumda oyunun rengini açıkladıAdnan Oktar referandumda oyunun rengini açıkladı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS