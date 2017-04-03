Otomobil ile öğrenci servisiyle çarpıştı: 16 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde kavşakta otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 14'ü öğrenci 16 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Kaynarca ile Karasu ilçeleri arasındaki yolun Kulaklı kavşağı mevkisinde meydana geldi. Resul Pestil yönetimindeki 54 KF 017 plakalı otomobil ile Ümit Yılmaz yönetimindeki 34 DE 8165 öğrenci servisi minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü ile 14 öğrenci hafif yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.