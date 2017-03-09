Otomobil sahipleri bu haberden memnun olmayacak

Otogaz fiyatları zamlandı.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası otogaz fiyatına 4 kuruş zam geldiğini duyurdu.
Zam sonrasında otogazın ortalama fiyatı İstanbul ve İzmir’de 3,11 liraya, Ankara’da da 3,15 liraya çıkacak.
2 Mart'ta otogazın litre fiyatına 8 kuruş indirim yapılmıştı.
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