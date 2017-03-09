  • Atalay Filiz'in cezası belli oldu ! Son sözleri şoke etti
  • Hakimden, Adem Huduti'ye: Hiç sezmedin mi ?
  • Başbakan Yıldırım'dan OHAL açıklaması
  • Milli Savunma Bakanı Işık'tan bedelli askerlik açıklaması
  • Fazla faiz ödeyen vatandaşa parası iade ediliyor

OTOMOBİL SAHİPLERİ BU HABERDEN MEMNUN OLMAYACAK

Otomobil sahipleri bu haberden memnun olmayacak

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası otogazın litre fiyatına 4 kuruş zam geldiğini duyurdu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Otogaz fiyatları zamlandı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası otogaz fiyatına 4 kuruş zam geldiğini duyurdu.

Zam sonrasında otogazın ortalama fiyatı İstanbul ve İzmir’de 3,11 liraya, Ankara’da da 3,15 liraya çıkacak. 

2 Mart'ta otogazın litre fiyatına 8 kuruş indirim yapılmıştı.

NTV
632
-
PKK'ya ağır darbe: 19 terörist öldürüldüPKK'ya ağır darbe: 19 terörist öldürüldü
Ayaz bebek bağımlı doğdu, hayata tutunduAyaz bebek bağımlı doğdu, hayata tutundu
Bankadan çekilen 20 TL şaşırttıBankadan çekilen 20 TL şaşırttı
Erdoğan ile Pelin Çift arasında ilginç diyalogErdoğan ile Pelin Çift arasında ilginç diyalog
Çavuşoğlu programını iptal etti !Çavuşoğlu programını iptal etti !
İddianamedeki şoke eden detayİddianamedeki şoke eden detay
PKK'nın 4 odalı inine girildiPKK'nın 4 odalı inine girildi
Fiat ve Volkswagen birleşiyor mu ?Fiat ve Volkswagen birleşiyor mu ?
Başbakan’dan ‘Abidik gubidik’e açıklamaBaşbakan’dan ‘Abidik gubidik’e açıklama
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS