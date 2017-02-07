SON DAKİKA30 İLDE BÜYÜK OPERASYON: 102 GÖZALTI KARARI
YEREL HABERLER
Samsun Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Samsun'da menemen yemeden dönen geçlerin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara kara yolu 10. kilometresi Adalar mevkisinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Kavak ilçesi Çakallı mevkisine menemen yemeğe gidip geri dönen Fatih Denli (23) idaresindeki 55 AUA 03 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp takla attıktan sonra çam ağaçlarını parçalayarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Fatih Denli ile yanında bulunan Kadir Holat (24) ve Zafer Göz (34) yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Zafer Göz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA
457
Bu paraya 2.500 TL teklif ettiler !Bu paraya 2.500 TL teklif ettiler !
Alkolmetreyi üfledi hayatı karardı !Alkolmetreyi üfledi hayatı karardı !
Esra Ersoy'un tecavüz iddiasında ikinci perde !Esra Ersoy'un tecavüz iddiasında ikinci perde !
Sedat Peker'den 'Evet' mitingiSedat Peker'den 'Evet' mitingi
Çanakkale'de korkutan depremlerÇanakkale'de korkutan depremler
Hilal Cebeci çöpçü olduHilal Cebeci çöpçü oldu
Camide evet propagandası!Camide evet propagandası!
Kuzu "anne" deyince şok oldu !Kuzu "anne" deyince şok oldu !
Eski milletvekili kazada hayatını kaybetti !Eski milletvekili kazada hayatını kaybetti !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS