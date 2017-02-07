Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da menemen yemeden dönen geçlerin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara kara yolu 10. kilometresi Adalar mevkisinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Kavak ilçesi Çakallı mevkisine menemen yemeğe gidip geri dönen Fatih Denli (23) idaresindeki 55 AUA 03 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp takla attıktan sonra çam ağaçlarını parçalayarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Fatih Denli ile yanında bulunan Kadir Holat (24) ve Zafer Göz (34) yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Zafer Göz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.