Otomobilde aşk tuzağı davasında karar verildi

Antalya’da 23 yaşındaki Volkan Y., 20 yaşındaki Candan Seçil Y. tarafından tuzağa düşürüldüğü, çırılçıplak fotoğraflanıp, darp edilip gasp edildiği ve şantaj yapıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Olayla ilgili yargılanan Candan Seçil Y., 28 yaşındaki Osman D. ve 34 yaşındaki Uğur Ş. çeşitli hapis cezalarına mahkum edildi.

Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada olayın nasıl meydana geldiğini anlatan Volkan Y., facebook’tan tanıştığı Candan Seçil Y. ile geçen 27 Şubat akşamı buluşup Mazıdağı’ndaki mezarlığın önüne gittiklerini söyledi. Bir süre konuştuktan sonra üzerlerindeki giysileri çıkarıp aracın aracın arka koltuğuna geçtiklerini anlatan Volkan Y., "Seçil’in de benim de üzerimde giysi yoktu. O sırada kapının açıldığını fark ettim. Kafama silahın kabzasıyla vurulduğunu hissettim. Koltuğun üzerine düştüm. Aracın diğer kapısı da açıldı. Beni aşağı çektiler. Yere düştüğüm sırada bir kişinin pompalı tüfeğin kabzasıyla, bir kişinin tabancanın kabzasıyla, bir başka kişinin de sopayla vurduğunu gördüm. Daha sonra elime plastik kelepçe takıp beni aracımın arka kolütuğunun ortasına oturttular. Sağ tarafıma sanıklardan Osman D., sol tarafıma da Uğur Ş. oturdu. Şoför mahalline bir başkası geçip beni kendi aracımla Varsak’taki ormanlık alana götürdüler" dedi.



'SANA İKİ İSİM VERECEĞİZ'



Ormanlık alanda da darp edildiğini anlatan Volkan Y. "Seçil yanlarında yoktu. Sonra içlerinden Uğur Ş. bana ’Sana iki isim vereceğiz. Bu isimleri bize getireceksin. Bu isimleri getirdiğin takdirde sana bir daha yaklaşmayacağız’ dedi. Getirmem istenen kişiler kuzenim Buket C. ile Şerife C. idi. Bu sırada aracı süren kişi telefonla görüştüğü kişiye bulunduğumuz yeri tarif ediyordu. Bu kişi daha sonra kendi araçlarını bizim bulunduğumuz yere getirdi" dedi. Ormanlık alanda çırılçıplak fotoğrafının çekilip içinde kimliği, banka kartları, pasolig kartı ile 50 lira kadar parasının bulunduğu cüzdanının alındığını da iddia eden Volkan Y., çıplak fotoğraflarının bir facebookhesabı üzerinden kendisine gönderildiğini söyledi.



'EROİN BAĞIMLISIYIM'



Candan Seçil Y. ise ifadesinde, sanık Osman D.’yi suçladı. Kendisinin eroin bağımlısı olduğunu anlatan Candan Seçil Y., Osman D.’nin talebi üzerine Volkan Y. ile facebook’tan tanışıp arkadaş olduğunu söyledi. Candan Seçil Y., "Olay günü tedavi için AMATEM’e gidecektim. Ancak Osman D.’nin talebi üzerine Volkan Y. ile buluştum. Buluşma yerine Volkan Y. aracıyla geldi. Sonra da Volkan Y.’yı Osman D.’nin götürmemi istediği mezarlığın yanına götürdüm. Aracın içinde ben eroin içerken aracın kapısı birden açıldı. Osman D. bana ’İleride bir araç bekliyor. Oraya git’ dedi. Ben gittikten sonra orada ne olduğunu bilmiyorum. Korktuğum için ne derlerse yaptım" dedi. Diğer sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.



Yargılama sonunda Candan Seçil Y. 8 yıl 3 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. 28 yaşındaki Osman D. ve 34 yaşındaki Uğur Ş. ise 13’er yıl 1’er ay hapis ve 2 biner lira adli para cezasına mahkum edildi.