"Otomobilde, barda, her yerde sevişme sahnesi çektik"

ABD'li aktris Sienna Miller, yeni filmi ‘Live By Night’ın (Gecenin Kanunu) Los Angeles'ta gerçekleşen galasında, Ben Affleck ile aşk sahneleri hakkında açıklamalar yaptı.

‘Live By Night’ filminde İrlandalı 'Emma Gould' karakterine hayat veren Siena Miller, filmin hem yönetmeni hem de başrol oyuncusu olan Ben Affleck ile kırmızı halıda poz verdi.

35 yaşındaki ABD’li aktris, filmde kendisinin yer aldığı aşk sahneleri hakkında, "Senaryoda geçtiği şekilde sevişme sahnelerini otomobilde, barda, her yerde çektik. Kendi kendine 'Bir tam gün aşk sahnesi çekmiş gibiyim' dedim. Sahneleri çekerken 9 saat geçti" ifadelerini kullandı.

Miller, "Ben (Affleck) ve ben kardeş gibiyiz. Sahneleri çekerken çok fazla güldük. O çok profesyonel biri. Ben değilim. Gülmekten gözümden akan yaşları siliyordum. Ben (Affleck) çok profesyonel" şeklinde konuştu.

Dennis Lehan’ın aynı adlı suç romanından Ben Affleck tarafından senaryolaştırılıp beyazperdeye uyarlanan polisiye-gerilim türündeki film 3 Şubat’ta vizyona girecek.