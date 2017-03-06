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OTOMOBİLDE DOKTORA KORKUNÇ İNFAZ

Otomobilde doktora korkunç infaz

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobili ile seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saat 18.30 sularından Bağlarbaşı Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Eşiyle ayrı olan ve özel bir tıp merkezinde Radyoloji uzmanı olan Dr. Metin Güneş (45), hafta sonları gördüğü 6 yaşındaki oğlu ile bir süre vakit geçirdi. Daha sonra Köyiçi meydanında yemek yedikten sonra 78 BM 497 plakalı aracı ile oğlunu eve bıraktı. Oğlunu bıraktıktan sonra aracı ile seyir halinde olan Güneş'i, otomobiliyle takip eden Kamil A. (37) önünü keserek durdurdu ve silahını çekerek ateş etti. Kamil A. olayın ardından, polisi arayarak kendini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına alırken, vücuduna isabet eden kurşunlar sonrası ağır yaralanan Dr. Metin Güneş, 112 ambulansıyla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Dr. Güneş hayatını kaybetti.

Olay sonrası yol bir süre trafiğe kapatılırken, olayı gerçekleştiren Kamil A. ile doktor Güneş arasında husumet olduğu öğrenildi. Doktor Güneş'in olaydan 25 dakika önce oğlu ile yemekten çıkıp araca bindikleri görüntüleri ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

İHA
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