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OTOMOTİV DEVİ OPEL SATILDI

Otomotiv devi Opel satıldı

ABD’li General Motors (GM) ve Fransız PSA, Opel'in satışı için resmen anlaştı.

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Peugeot ve Citroen araçların üreticisi olan Fransız PSA, ABD’li General Motors (GM) ile Opel’in satışı konusunda anlaştı. GM ve PSA'nın 3 Mart Cuma günü el sıkıştığı bilgisi yayınlanmıştı.

PSA ve GM konuyla ilgili açıklama yapmazken Opel'le birlikte GM bünyesinde yer alan Vauxhall'ın da PSA bünyesine geçmesi bekleniyor.

Opel yetkilileri dün şirket çalışanlarını toplayarak şirketin satış sürecinde olduğunu belirtti fakat detay vermedi. General Motors son 16 yıldır üst üste Avrupa’da zarar açıklıyor. Opel’in ödemek zorunda olduğu borç ve tazminat tutarlarının 10 milyar dolara yakın olduğu belirtiliyor.

PSA’nın patronu Carlos Tavares anlaşmayla ilgili yaptığı konuşmada “Avrupa’nın otomobil şampiyonunu yaratabiliriz” ifadesini kullandı.

ENDİŞELER SÜRÜYOR

Öte yandan satış sonrası işten çıkarma olup olmayacağı Opel'in faaliyette bulunduğu ülkelerde endişe yaratıyor. GM'nin sattığı ifade edilen varlıklar arasında olan İngiltere'deki Vauxhall tesislerinde 4500 kişi çalışıyor.

İngiltere, satış görüşmelerinin açıklanmasının ardından General Motors yetkilileri ile temas kurarak kaygılarını iletmişti. İngiltere Ticaret Bakanlığı, hükümetin GM ile yakın temasta bulunduğunu ve iki şirketin satış görüşmeleri yaptıklarını açıklamalarının ardından konunun yakından takip edildiğini açıklamıştı.

Hürriyet
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