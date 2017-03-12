Otomotiv üretiminde müthiş artış

Türkiye'de otomotiv üretimi şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 138 bin adet oldu. Söz konusu dönemde yüzde 34 artış gösteren otomobil üretimi ise 97 bin düzeyinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) şubat ayına ait üretim, ihracat ve satış değerlendirme raporunu açıkladı.

Buna göre, şubat ayında 2016'nın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 15, otomobil üretimi ise yüzde 34 arttı. Bu dönemde, toplam üretim 138 bin adet, otomobil üretimi ise 97 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Şubat ayında toplam pazar yüzde 11 daralarak 48 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 15 küçüldü ve 34 bin adet oldu.

Ticari araç grubunda, ocak-şubat döneminde üretim yüzde 13 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 16 azalırken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 49 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Şubat dönemine göre üretimde yüzde 40 azalma gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine paralel sonuçlandı. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 2 artarken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 17 geriledi.

Ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 31 artarken otomobil ihracatı ise yüzde 60 artış kaydetti. Bu dönemde, toplam ihracat 219 bin adet, otomobil ihracatı ise 158 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 21, avro bazında yüzde 25 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 4,33 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 92 artarak 1,84 milyar dolar seviyesine yükseldi. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 99 artarak 1,73 milyar avroya çıktı.