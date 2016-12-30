OTOMOTİV YAN SANAYİDE ÜRETİM DURMAK ÜZERE

Otomotiv yan sanayide üretim durmak üzere

Dünden beri Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomobil yedek parça sanayisine elektrik verilemiyor. Günlük zarar 10 milyon doları buldu. Fabrikalara parça gönderimi durmak üzere.

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Türkiye genelinde dün akşam üstünden bu yana yaşanan elektrik kesintisi sanayinin kalbi otomotivi vurdu. Gezbe Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye ve dünyaya otomotiv yedek parçası üreten şirketlerde üretim durdu. Otomobil fabrikalarıyla günlük siparişler üreten firmalar stoklarını tüketmek üzere.

GÜNLÜK ZARAR 10 MİLYON DOLAR

Konuyla ilgili olarak Sozcu.com.tr’nin sorularını yanıtlayan Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Tanca, “Toyota’ya, TOFAŞ’a üretim yapıyoruz. Dün elektriklerimiz saat 16:00 gibi gitti. Birkaç saat sonra geleceğini söylediler fakat gece 1:00’da geldi. Sabah fabrikaya insanları çağırdık fakat elektrikler saat 07:00’da yine gitti” açıklamasını yaptı.

‘CEVAP ALAMIYORUZ’

Ellerindeki parça stoklarının bittiğini vurgulayan Tanca, “Biz parça gönderemezsek otomobil fabrikaları çalışmaz. Ulaşabileceğimiz üst düzeyde herkesi aradık. Fakat tatmin olduğumuz bir cevap alamadık. Şu saatte eletkrik gelir de denmiyor. Dense ona göre bir planlama yapacağız” dedi.

Otomobil yan sanayinin günlük ihracatının 10 milyon dolar olduğunu vurgulayan Tanca, “Yurt dışı müşterilerimiz Türkiye’den belli bir disiplinde mal almaya alıştı. Bunun bozulması imajımızı ciddi şekilde yaralar” diye konuştu.

Sözcü
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