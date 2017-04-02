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OTOMOTİVDE TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Otomotivde tüm zamanların rekoru kırıldı

11 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan otomotiv sektöründen Mart ayında tüm zamanların rekoru geldi.

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, son 11 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan sektörden, şimdi de aylık bazda tüm zamanların rekoru geldi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, "Türk otomotiv endüstrisi ihracatında en yüksek artışı son olarak Mayıs 2008 döneminde 2,5 milyar dolar ile elde etmiştik. Geçen mart ayında 2,7 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların rekorunu kırmış olduk. Mart ayı performansında binek otomobiller ihracatındaki yüzde 85 oranındaki artış temel belirleyici oldu" diye konuştu.

"İHRACATTA 2 MİLYAR DOLAR BARAJI AŞILDI"

Sektörün ayrıca altı aydan bu yana aralıksız olarak ihracatta 2 milyar dolar barajını aştığını da hatırlatan OİB Başkanı Orhan Sabuncu, "Toplam ihracattan aldığımız yüzde 20 pay ile Türkiyeihracatının beşte birini tek başına gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Mart ayında ayrıca aralarında Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, ABD ve Polonya'nın da olduğu en büyük pazarlara çift haneli artışlar kaydettik" diye konuştu.

BİNEK OTOMOBİLLERDE YÜZDE 85 ARTIŞ

OİB mart ayı verilerine göre mal grupları bazında Binek Otomobil ihracatı yüzde 85 artışla 1 milyar 171 milyon dolar olurken, Otomotiv Yan Sanayi ihracatı yüzde 8 artışla 875 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı 444 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs yüzde 22 artışla 152 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ÜLKE ÜLKE İHRACAT ORANLARI

Otomotiv Yan Sanayinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 11, diğer önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 12, Romanya'ya yüzde 18, İran'a yüzde 19 arttı. Fransa'ya yüzde 18, Amerika Birleşik Devletleri'ne yüzde 14 düşüş oldu. Binek Otomobillerde en büyük pazar olan İtalya'ya ihracat yüzde 114 artarken, ikinci ülke Fransa'ya yüzde 68, Almanya'ya yüzde 108, Birleşik Krallık'a yüzde 32, İspanya'ya yüzde 66 ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de yüzde 206 artış yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en büyük pazar olan Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 48, Fransa'ya yüzde 29 artarken, Almanya'ya yüzde 13 ve Hollanda'ya yüzde 63 düşüş oldu. Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise en büyük pazar Almanya'ya yine yüzde 18 düşüş yaşanırken, Birleşik Krallık'a yüzde 94, İtalya'ya yüzde 68, Polonya'ya yüzde 212 artış görüldü.

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