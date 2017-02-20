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OTOPARKLARDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Otoparklarda yeni dönem başladı

İSPARK'ta artık kredi kartı ve İstanbulkart ile ödeme seçeneği de devreye girdi.

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İstanbul'da günlük 150 bin araca hizmet veren İspark’ta, kredi kartı ve İstanbulkart’la ödeme seçenekleri de devreye girdi.

Sürücüler tüm otoparklarda İstanbulkart’ı akıllı ödeme cihazlarına ve el terminallerine okutarak ödeme yapabiliyor. Kredi kartı ise şimdilik 20 otoparktaki otomatik ödeme noktalarında geçerli.  İspark, otoparklardaki giriş-çıkışı hızlandırmak için tüm otoparklarda İstanbulkart’la ödeme kolaylığı getirdi. İSPARK’ın kent genelinde bulunan tüm katlı, açık ve yol üstü otoparklarında artık İstanbulkart ile ödeme yapılabiliyor. İstanbulkart ile ödemeler, İspark görevlilerinin kullandığı el terminalleri üzerinden alınıyor. Sürücülerin kredi kartı ile ve nakit olarak ödeme yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla katlı ve açık otoparklara akıllı ödeme cihazları da konuldu. Şimdilik 20 otoparkta hizmet vermeye başlayan ödeme noktaları, yakın tamanda tüm açık ve katlı otoparklarda da hizmete alınacak.

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