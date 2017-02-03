ÖTV düzenlemesi o hisseleri uçurdu

ÖTV düzenlemesi sonrası ilgili sektör hisseleri bu sabah endeksten pozitif ayrışırken, güçlü yükseliş gösteren hisselerden Vestel Beyaz Eşya yüzde 5, Arçelik yüzde 3 üzeri primli seyrediyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfırlandı.

Bakanlar Kurulu kararıyla ayrıca, ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan ÖTV oranı da 30 Nisan'a kadar yüzde 8 olarak tespit edildi.

Tera Menkul'ün bu sabahki değerlendirmesinde, düzenlemenin Arçelik, Vestel Beyaz Eşya, Alarko Carrier ve Doğtaş Kelebek hisseleri için pozitif olduğu belirtildi.

Arçelik hisseleri saat 1015'te yüzde 3.5 primle 23.86 liradan, Vestel Beyaz yüzde 5.55 primle 13.88 liradan, Vestel yüzde 3.18 primle 6.82 liradan, Alarko Carrier yüzde 2.4 primle 49.18 liradan, Doğtaş Kelebek ise yüzde 2.94 primle 1.75 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise aynı saatte yüzde 0.1 artıda.