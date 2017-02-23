ÖTV indirimi beyaz eşyayı kanatlandırdı

TÜRKBESD Başkanı Ergün Güler, 2016 gerçekleşmeleri ve 2017 beklentilerinin sunulduğu basın toplantısında konuştu.

Beyaz eşya sektörünün 2016'da yüzde 6,5 büyüdüğünü söyleyen Güler, beyaz eşya sektörünün iç piyasa ve ihracat toplamında 24 milyona adete yaklaşan satışla 2016'yı tamamladığını aktardı.

Güler, 2016 ihracatının yüzde 7,3 artışla 17,2 milyon adet olarak gerçekleştini ifade etti.

2017'de ise beyaz eşya sektöründe yüzde 7 büyüme beklediklerini aktaran Güler, "Nisandan sonra ÖTV indiriminin bitmesiyle umarım düşüş yaşamayız" dedi.

TÜRKBESD Başkanı, "ÖTV teşviği ile iç piyasa daralmasının önüne geçilecek. Bayilerle yaptığım görüşmelere göre şubatta sektörde çift haneli büyüme görülebilir" diye konuştu.