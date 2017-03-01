ÖTV indirimi ona da yaradı



Hükûmetin iç tüketimi canlandırmak amacıyla başlattığı ÖTV ve KDV hareketi, piyasaya moral verdi. Alınan kararla beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde yüzde 6,7 olan ÖTV sıfırlanmış, mobilyada yüzde 18 olan KDV ise yüzde 8’e indirilmişti. Mayıs ortasında başlayan düğün sezonu sebebiyle çeyizlerini hazırlama telaşında olan gençlerin yanı sıra, eşyalarını yenilemek istediği hâlde alımını erteleyen aileler için büyük bir müjde olan karar, sektöre de can suyu oldu.



Mobilya ve beyaz eşya mağazalarına uğrayan kişi sayısı yüzde 50 artarken, satın alma hareketinde yüzde 30’a varan artış gözlendi. Şirketlerin sıfırlanan ÖTV kararını arkasına alarak yaptığı kampanyaların satışları daha da artırması bekleniyor. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Ergün Güler, “Şubat ayı satış rakamlarının çift haneli artışı ifade etmesini bekliyorum” dedi. Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde yüzde 6,7 olan ÖTV’nin sıfırlandığını hatırlatan Güler, “Karar sektörümüze nefes aldırdı. 2009’da yaşadığımız gibi bu yıl da satışlara pozitif yansıma olacak. 2017’nin tamamı için yüzde 7,2’lik artış bekliyoruz. Adetsel beklentimiz ise iç satışta 7 milyon, ihracatta 19 milyon adete ulaşmak” dedi.



İTHALE DEĞİL YERLİYE



Vergi teşvikinin ardından gelecek ek satış ve bunu sağlayacak üretimle sektörün ek istihdam da sağlanacağının altını çizen Güler, “ÖTV teşvikiyle tüketim hızlanacak, bu tüketim de ithalata gitmeyerek Türkiye’de kalacak” diye konuştu. Sektörün 2016’da yüzde 6,5 büyüdüğünü, iç satış ve ihracat toplamında 24 milyon adede yaklaştığını anlatan Güler, “Bu yıl sadece ana şirketler değil, KOBİ, bayi, perakende, servis ve lojistik alanlarında da ciddi canlanmalar görülecek” dedi. Güler, ÖTV teşvikleriyle vatandaşların eski eşyalarının yerine enerji tasarrufu sağlayan A+Plus ürünlere geçtiklerini de vurguladı. Güler, 2017’de ihracatta yüzde 8,3, iç satışta yüzde 4,5 ve bu verileri kapsayan toplam pazar hacminde ise yüzde 7 oranında büyüme olmasını beklediklerini söyledi.

